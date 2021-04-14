РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Вероятной причиной возникновения пожара на территории заповедника «Лохин остров» в подмосковном Красногорске 13 апреля мог стать пал травы, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории памятника природы «Лохин остров». На место оперативно выехали специалисты Минэкологии, чтобы оценить ущерб, нанесенный особо охраняемой природной территории.

«По предварительной информации, возгорание произошло на площади более 1 тыс. кв м, с огнем боролись четыре пожарных расчета», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что пострадавших нет, однако памятнику природы нанесен значительный ущерб.

«Наиболее вероятная причина возгорания – сжигание сухой травы местными жителями», – подчеркнул Разин.

Он отметил, что весенние палы сухой растительности приводят к массовой гибели земноводных, пресмыкающихся, беспозвоночных животных, уничтожают гнезда птиц, гнездящихся у земли и на земле.

Огонь наносит ущерб или приводит к гибели деревьев и кустарников лесополос, опушек, а также вечнозеленых травянистых растений и эфемероидов. Среди видов флоры и фауны, страдающих от весенних палов, немало занесенных в Красную книгу Московской области.

«Я убедительно прошу жителей Подмосковья не устраивать палы. Флоре и фауне и без того нелегко после продолжительной зимы, огонь для них – страшный удар, который может привести к резкому снижению популяций», – заключил Разин.

Памятник природы «Лохин остров» был создан в 1986 году и реорганизован в 2018 году. Это уникальный природный комплекс древнеаллювиальных равнин, который включает пойменные угодья и котловину реликтового озера Глухая яма. Здесь установлено обитание 130 видов позвоночных, что составляет около трети всего видового разнообразия Подмосковья. На территории обитают 14 видов краснокнижных птиц, а также охраняемые в области обыкновенный уж и бабочка червонец непарный.