РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Жителей микрорайона Силикатная-2 Подольска будут приглашать на мероприятия по ремонту тепловых сетей, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Михаил Чириков.

На днях Чириков встретился с директором МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Чибисовым, с представителем МУП «Подольская теплосеть» и котельной по поводу регулярного отключения горячего водоснабжения и отопления в микрорайоне Силикатная-2.

«На встрече Чибисов предоставил информацию о ситуации с тепловыми сетями. Представитель теплосети заверил, что должно хватить средств на ремонт тепловых сетей после проверки высоким давлением, но только на точечный ремонт тех мест, где это необходимо. Но не на полный капитальный ремонт всех тепловых сетей, так как их еще можно использовать. Также будут проверять запорную арматуру к каждому дому. Договорились, что жителей будут приглашать на мероприятия, связанные с ремонтом тепловых сетей», - написал Чириков.