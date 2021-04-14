РИАМО - 14 апр. Специалисты из Высшей школы экономики предложили рассмотреть изменения бюджетного правила в России, введенного в 2017 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По мнению авторов (доклада – ред.), с учетом меняющегося характера угроз бюджетной сбалансированности целесообразно было бы усилить контрциклический характер бюджетного правила. Иными словами, применить механизм автоматического смягчения бюджетной политики во время кризисов и ее ужесточения при росте экономики», - говорится в сообщении.

Они предложили внести в формулу расходов бюджета страны еще один показатель, который будет положительным при депрессивной динамике базовых отраслей и отрицательным при хорошей динамике.

Авторы доклада считают, что в таком случае будет обеспечен более высокий уровень расходов бюджета РФ в случае снижения нефтегазовых доходов.

Кроме того, в вузе предложили создать комплекс антикризисных мер с лимитом их финансирования, к которым в стране могли бы прибегать в случае новых кризисов. Такая инициатива может упростить согласование бюджетных трат.