РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. В среду в рамках проекта «Школа утилизации. Электроника» в Люберцах прошел массовый сбор электроники, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В Центральном парке в среду прошел массовый сбор электронного лома с интерактивными площадками совместно с Фондом рационального природопользования. Была организована концертная программа, мастер-классы и раздача брендбуковой продукции.

На мероприятии присутствовали заместитель министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и председатель совета Фонда рационального природопользования, генеральный директор Комбината экологического обслуживания Владимир Аленцин.

«Хочется поблагодарить всех участников, рад, что это активные молодые люди, которые понимают, что экология занимает не последнее место в мире», - сказал Фирсов.

По словам главы администрации Люберец, все, что связано с электроникой, требует отдельной утилизации.

Основная цель проекта - экологическое образование и просвещение населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого предпринимательства» в регионах.