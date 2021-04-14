РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров сделал прививку от коронавирусной инфекции, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».
В среду Азаров привился в пункте вакцинации в торговом центре 4 DAILY.
«Я переболел ковидом в марте прошлого года, в результате у меня были антитела, но сейчас они практически исчезли. Поэтому принял решение и сделал прививку. Прошло все пока идеально. Врач проконсультировал, сказал, какие могут быть последствия, надеюсь, что их не будет. Я считаю, что прежде всего мы должны побеспокоиться о себе, о своих родных и близких», - сказал Азаров.
Пункт вакцинации в торговом центре 4 DAILY (улица Мира, 32/2, второй этаж) работает с 10:00 до 15:00. Вакцинация без предварительной записи. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии