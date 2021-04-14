«Я переболел ковидом в марте прошлого года, в результате у меня были антитела, но сейчас они практически исчезли. Поэтому принял решение и сделал прививку. Прошло все пока идеально. Врач проконсультировал, сказал, какие могут быть последствия, надеюсь, что их не будет. Я считаю, что прежде всего мы должны побеспокоиться о себе, о своих родных и близких», - сказал Азаров.