РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. Инспекторы отдельной роты ДПС отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» старший лейтенант полиции Михаил Моисеев и старший лейтенант полиции Станислав Силаев помогли женщине, получившей травму, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские на маршруте патрулирования заметили человека, лежавшего на проезжей части. Госавтоинспекторы подошли к пешеходу - пожилой женщине, которая пояснила, что, следуя по краю дороги, она оступилась и упала, самостоятельно подняться не может. Пострадавшая пожаловалась на боль в ноге.

Госавтоинспекторы приняли решение самостоятельно не транспортировать пешехода в медицинское учреждение, а дождаться специализированного экипажа на месте. Вызвав скорую помощь, полицейские огородили место происшествия конусами, после этого уложили гражданку на найденную ими деревянную дверь. По прибытии медиков полицейские оказали содействие при погрузке пациентки.