РИАМО - 14 апр. В преддверии дачного сезона пожилые россияне должны постепенно восстанавливать двигательный режим, защищать глаза, кожу лица и тела от яркого солнца, а также выпивать необходимое количество воды и пить рекомендованные врачом лекарства без снижения дозировки, сообщает РИА Новости.

«В преддверии дачного сезона я хотела бы напомнить пожилым людям о том, что любая физическая активность требует подготовки», – сказала главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Она добавила, что сейчас важно использовать время для постепенного и аккуратного расширения физической активности.

Рунихина отметила, что объем физических нагрузок нужно постепенно увеличивать, необходимо выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы.

По словам гериатра, стоит обратить внимание на защиту от яркого солнечного света, так как его влияние на кожу в пожилом возрасте не всегда может быть здоровым. Глаза от яркого солнца нужно скрывать под солнцезащитными очками, а кожу прикрывать одеждой. Защитой для кожи лица станут кремы от загара.

Специалист подчеркнула, что дефицит витамина D в организме нужно восполнять добавками. Во время дачного сезона пожилым россиянам нужно пить от 1,5 до 2 л воды в течение дня.

Рунихина заключила, что пожилым нужно вести контроль физической активности и избегать чрезмерных нагрузок. Также стоит вакцинироваться от Covid-19, это улучшит качество жизни.

Когда высаживать рассаду весной 2021 года>>