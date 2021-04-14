РИАМО - 14 апр. На Красноярской улице в столице грузовик наехал на люк, после чего произошел провал грунта, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Бетономешалка частично провалилась под землю. Движение автомобилей перекрыли по улице в обоих направлениях. Водителей попросили объезжать этот участок.

Также временно изменились маршруты автобусов № 68, 627, 627к, С7.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных днем в среду дорог составляет 6 баллов.