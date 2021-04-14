РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. В весенне-летний период при выходе на природу нужно пользоваться защитными репеллентами, находясь на дачном участке, нельзя лежать на траве без покрывала, а также ставить рядом с кустарниками и зарослями гамаки, садовые кресла, качели и палатки, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Регулярно косите траву на даче, чем она короче, тем меньше вероятность того, что в ней притаятся клещи. Отправляясь на прогулку с домашним питомцем, надевайте светлую закрытую одежду, на которой клещей будет легко заметить. Во время прогулки периодически осматривайте себя и собаку на предмет насекомых. Есть шанс, что вы успеете их смахнуть. Не забудьте проконсультироваться с ветеринаром о том, как лучше всего защитить ваших питомцев от клещей, купите специальные капли, спрей или ошейник, отпугивающий паразитов.

После прогулки с собакой тщательно осмотрите свой кожный покров на предмет обнаружения вредителей, ну а затем уделите внимание вашему любимцу. Осмотр рекомендуется начинать с головы собаки, затем проверить область подмышек и паха, потом уже бока и спину животного. Если у вашего питомца длинная шерсть, то прочесывайте ее своими пальцами по направлению от подшерстка к наружной стороне, слегка приподнимая шерстинки.

Если вы обнаружили клеща — его надо немедленно удалить пинцетом или обычной ниткой: захватив как можно ближе к месту укуса, потянуть аккуратными круговыми движениями. Перед извлечением паразита и после кожу следует обработать любым антисептиком.

Если вы нашли и самостоятельно удалили клеща, его необходимо сохранить и поместить в герметичную емкость, чтобы в дальнейшем передать для исследования – медицинскому специалисту либо ветеринару, если паразита подцепил ваш любимец. К медику нужно обращаться незамедлительно.