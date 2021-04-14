РИАМО - 14 апр. Второй открытый фестиваль-конкурс духовной песни имени святителя Филарета пройдет в ДК «Тепловозостроитель» в Коломне с 15 апреля по 3 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

175 заявок на участие поступило из 45 городов Подмосковья. В конкурсе будут участвовать солисты и вокальные коллективы культурно-досуговых учреждений, воскресных школ и так далее. Жюри возглавит народный артист России легендарный советский и российский композитор Александр Зацепин.

«20 апреля во Дворце культуры «Тепловозостроитель» состоится второй этап фестиваля-конкурса, в котором примут участие 43 исполнителя духовных песен из разных городов Подмосковья и один коллектив из Нижегородской области», - сообщает пресс-служба.

Конкурс пройдет по адресу: Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 324. Вход свободный. Мероприятие состоится с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

Фестиваль пройдет по благословлению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и при поддержке министерства культуры Московской области.

День святителя Филарета празднуется 2 декабря, но из-за ограничений из-за ситуации с коронавирусом фестиваль решили перенести на весну.