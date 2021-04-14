РИАМО - 14 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По предварительным данным, мужчина получал крупные партии наркотиков, затем фасовал их и продавал бесконтактно.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан в Москве около одного из домов на Шипиловской улице. У него было обнаружено шесть свертков с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое является героином общей массой более 540 г», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В тайнике дома у подозреваемого было найдено еще свыше 3,8 кг героина, а также электронные весы и упаковочный материал.

«Общая стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических средств по ценам черного рынка составляет порядка 12 млн рублей», - добавила Волк.

Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело.