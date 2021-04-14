РИАМО - 14 апр. Ростуризм открыл бесплатную горячую линию по вопросам, связанным с ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией, передает Nation News.

Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принято из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в этих странах.

Горячая линия работает с 09:00 до 21:00, звонки принимаются по номеру +7 (495) 018-64-11.

В Ростуризме призвали отечественных туроператоров максимально содействовать гражданам на фоне возникших ограничений. Самих туристов попросили перенести даты поездок или выбрать для отдыха альтернативные направления.

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