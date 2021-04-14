РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 апр. Из квартиры в Королеве украли травматический пистолет, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городскому округу.

Местный житель обратился с заявлением в полицию и сообщил, что из его квартиры на улице Корсакова был похищен травматический пистолет иностранного производства, который относится к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения и 12 патронов к нему. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 53-летнего жителя Тамбовской области. Подозреваемый пришел в гости к своей знакомой, которая проживала в квартире потерпевшего и, воспользовавшись отсутствием хозяина и тем, что оружие не находилось в сейфе, похитил его.

В отношении задержанного следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенный пистолет и патроны изъяты и возвращены владельцу, который привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей за нарушение правил хранения оружия и патронов к нему.