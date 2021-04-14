РИАМО - 14 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что формат акции «Бессмертный полк» в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации, передает Nation News.

По его словам, организаторы готовят шествие, но окончательные размеры или формат шествия будут зависеть от санитарных рекомендаций, а также обстановки с коронавирусом в РФ.

В 2021 году одновременно идет подготовка к двум форматам проведения: традиционному шествию и онлайн. В 2020 году из-за пандемии «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате. За три недели акцию в сети посмотрели 25 млн человек.

Шествия «Бессмертного полка» проходят в День Победы с 2012 года. Люди несут на табличках фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия проходят не только в России, но и за рубежом.

Принять участие в акции может кто угодно при наличии родственника-участника войны. Акция создана, чтобы найти и сохранить в семьях память о поколении военного времени.