РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Инспекторы эконадзора, рассмотрев материалы расследования Мытищинской городской прокуратуры, вынесли постановление об административном наказании за организацию незаконной свалки, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Нарушение выявлено в деревне Еремино, московской компании «Русавтосбыт» дорого обошлась нерасторопность собственного сотрудника.

«На земельном участке выявлены навалы железобетонных плит, керамзита и других строительных отходов. Как выяснилось, компания выкупила земли на имя одного из сотрудников, однако тот не позаботился об оформлении перехода права собственности. В результате за свалку на землях, практически принадлежащих физическому лицу, оштрафована на 150 тыс. рублей сама компания», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что это не первое нарушение, зафиксированное в деревне Еремино. Ранее по требованию ведомства компания «Стратегия Эко» прекратила попытки бурить здесь незаконные скважины для добычи артезианских вод.