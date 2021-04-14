РИАМО - 14 апр. В Басманный суд Москвы поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения нескольким сотрудникам студенческого издания Doxa, им могут запретить определенные действия, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.

Речь идет о Владимире Метелкине, Наталии Тышкевич, Алле Гутниковой, Армене Арамяне. Запрет может продлиться 2 месяца.

Ранее столичные следователи провели обыск в редакции журнала и задержали несколько сотрудников издания.

По данным ряда СМИ, обыски проходят в связи с уголовным делом об экстремизме.