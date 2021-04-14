РИАМО - 14 апр. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции, таким образом, он завершил процедуру вакцинации, передает Федеральное агентство новостей.

Путину сделали первую прививку от коронавирусной инфекции 23 марта.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никто кроме лечащего врача и главы государства не знает, каким препаратом его вакцинировали.

Массовая вакцинация началась в России 18 января. В настоящий момент в стране зарегистрированы три вакцины от Covid-19. Они разработаны новосибирским «Вектором», центром им. Гамалеи и центром им. Чумакова.

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