РИАМО - 14 апр. Московский городской суд признал виновным экс-чиновника Александра Воробьева в государственной измене и назначил ему 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Также на основании ст. 48 УК РФ Воробьев лишен классного чина – действительный государственный советник РФ 3 класса.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».

Прокурор просил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, а также штраф.

По данным СМИ, Воробьев в 2018 году занимал должность помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. ФСБ задержало чиновника в июле 2019 года. У Воробьева нашли паспорт гражданина Польши и записывающую аппаратуру.