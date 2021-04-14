РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 апр. В Королеве открылся интерактивный павильон, посвященный космосу, сообщила «РИАМО Королеве» директор Музейного объединения наукограда Елена Куценко.

Новое интерактивное пространство, которое поможет интереснее рассказать о науке и космосе, появилось при поддержке губернатора Московской области в рамках национальных проектов президента РФ.

В открытом интерактивном павильоне можно пообщаться с роботами, выбрать свою планету, узнать много интересного о космосе. В том числе и совершить туда путешествие с помощью VR-технологий и дополненной реальности.

«Мультимедийный павильон открыт на время Космического фестиваля с 10:00 до 16:00. На время фестиваля, до 18 апреля, вход бесплатный», - сказала Куценко.

Она добавила, что в павильоне планируются не только интерактивные выставки, но и общение с учеными, конструкторами и космонавтами. Павильон расположен в Центральном парке напротив Технологического университета.