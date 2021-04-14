РИАМО - 14 апр. До 2023 года на территории новой Москвы запланировано открыть семь станций метрополитена, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«До конца 2023 года здесь планируется открыть семь станций метрополитена на разных линиях», - сказал Жидкин.

По его словам, это будут станции «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринское», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино» и «Внуково».

Всего в городе на радиальных линиях подземки запланировано построить около 30 станций до конца 2025 года.

За 10 лет в мегаполисе были построены 173 км линий метрополитена и МЦК, 88 станций и 10 депо.

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