РИАМО - 14 апр. Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки выявили Одинцовском округе (83) и в Люберцах (46), всего за сутки в регионе зафиксировали 568 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также 35 случаев заражения за сутки зафиксировали в Красногорске, еще 34 – в Долгопрудном, 33 – в Балашихе, 28 – в Раменском округе, 27 – в Домодедове, 26 – в Пушкинском округе, 25 – в Ленинском округе, 23 – в Подольске, 22 – в Реутове, 18 – в Королеве, по 14 – в Дмитровском округе и Мытищах, по 12 – в Лобне и Щелкове.

По 10 случаев заражения Covid-19 за сутки выявили в Жуковском и Химках, 8 – в Коломне, по 7 – в Богородском округе и Воскресенске, 6 – в Сергиево-Посадском округе, по 5 – в Орехово-Зуевском округе и Ступине, по 4 – в Егорьевске, Ивантеевке, Котельниках, Наро-Фоминском округе и Озерах.

По 3 случая за сутки зафиксировали в Бронницах, Дзержинском, Рузском округе и Электростали, по 2 – в Лосино-Петровском округе, Луховицах, Павловском Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Талдомском округе, Фрязине, Шатуре и Электрогорске, по 1 случаю – в Дубне, Клину, Краснознаменске и Чехове.

Ни одного случая болезни за сутки не выявили во Власихе, в Волоколамском округе, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных прудах, Черноголовке и Шаховской.

С начали пандемии в регионе зафиксировали 240 302 случая заболевания. Скончались 5601 человек. Выздоровели и выписались 197 595 пациентов.