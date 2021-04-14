РИАМО - 14 апр. В столичном районе Западное Дегунино возведут жилой квартал на участке площадью 15,3 га, разрешенная площадь строений составит свыше 506 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Девелопером проекта, который реализуется на территории бывшей промзоны, является группа ЛСР. Согласно планам, в микрорайоне будут жить около 7 тыс. человек, будет создано 1 224 рабочих места. Природные и озелененные территории займут полтора гектара – это в два раза больше, чем сейчас на данном участке», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова.

Она добавила, что площадь жилой застройки квартала составит 481,2 тыс. кв. м, среди которых встроенно-пристроенные нежилые помещения площадью свыше 38 тыс. кв. м.

В новом микрорайоне появится школа площадью 16 тыс. кв. м на 900 детей и детсад площадью 8,9 тыс. кв. м. Дошкольное учреждение рассчитано на 400 детей. Предусматривается также возведение парковки на 1 856 машино-мест.

Комплекс нежилых помещений, который располагается на территории, демонтируют.