РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Предприниматели подмосковного Подольска смогут получить консультации по мерам господдержки в центре «Мой бизнес», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Основной задачей центра, открытого в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство индивидуальной предпринимательской инициативы», является предоставление информационной, аналитической, консультационной поддержки и широкого спектра сопутствующих услуг малым и средним предприятиям. Консультационные услуги центра «Мой бизнес» для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатные.

У предпринимателей также есть возможность через центр получить инжиниринговые услуги, юридические консультации и прочие виды услуг в аккредитованных консалтинговых компаниях бесплатно. Получить консультацию можно в центре по адресу: улица Кирова, 21, 3-й этаж, предварительно записавшись по телефону: 8(925)759-20-49.

В центре предприниматели смогут получить комплекс информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, необходимых для начала и развития бизнеса (включая выход на экспортные рынки), воспользоваться всеми формами государственной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней, обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров в предпринимательской деятельности.