РИАМО - 14 апр. В парке Северного речного вокзала в Москве укрепили береговую линию с помощью конструкции из габионов длиной порядка 600 м, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Специалисты завершили работы по берегоукреплению Химкинского водохранилища в зоне отдыха с бассейнами. Габионы защитят склон от разрушений.

Габионы – это коробы, выполненные из оцинкованной сварной сетки. Они наполнены бутовым камнем и скреплены между собой в монолитное сооружение. Сетка способна противостоять любым нагрузкам и не порваться за счет своей гибкости.

Парк и набережная Северного речного вокзала открылись после масштабного благоустройства в сентябре 2020 года. Северный речной вокзал стал одной из новых точек притяжения в столице, которая будет активно развиваться дальше, предлагая горожанам и туристам различные активности.