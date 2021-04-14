РИАМО - 14 апр. Пассажиры, которые пострадали в дорожной аварии с участием автобуса в центре Москвы, смогут обратиться за страховыми выплатами в компанию «СОГАЗ», сообщает пресс-служба компании.

В среду утром в районе дома №4 на Марксистской улице рейсовый автобус №901 врезался в фонарный столб. Водителя зажало в кабине, ему помогли спасатели. Также пострадали несколько пассажиров.

«Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП на Марксистской улице в Москве, застрахована в «СОГАЗе», - отмечается в сообщении.

Пострадавшие в ДТП могут ознакомится с порядком получения страховых выплат, списком документов и местонахождением ближайшего офиса компании на сайте «СОГАЗа» или по номеру телефона контактного центра: 8-800-333-0-888.

По предварительным данным, причиной дорожной аварии мог стать инфаркт у водителя автобуса.

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