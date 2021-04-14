РИАМО - 14 апр. Еще 517 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье, за все время пандемии в регионе выздоровели 197 595 человек, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За это же время в регионе выявили 568 новых случаев заражения. Всего на данный момент в Московской области выявлено 240 302 случая заболевания. При этом за сутки умерло 12 пациентов. Общее количество смертей за пандемию – 5601.

В случае появления первых симптомов рекомендуется вызывать врача на дом. В регионе действует горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Прививки от коронавирусной инфекции уже сделали более 600 тыс. жителей Подмосковья, вакцинация проходит в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для того, чтобы сделать прививку от инфекции нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинируют желающих старше 18 лет. Все проводится бесплатно и добровольно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активнее информировать жителей Подмосковья о вакцинации от Covid‑19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>