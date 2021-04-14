РИАМО - 14 апр. Пыльцевой дождь наблюдается на территории столицы из-за активной стадии пыления ольхи и орешника, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным пыльцевого мониторинга Allergotop, в городе в воздухе зафиксирован высокий уровень аллергенов. Это связано с повышенной концентрацией пыльцевых зерен ольхи и орешника, а также с появлением первых зерен ивы.

Ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, а также в парках «Фили», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино» и «Митино».

Орешник чаще всего растет в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.

Весной традиционно у многих жителей Москвы начинается сезонная аллергия. Пик заболеваемости приходится на апрель-май. Основная причина весенней аллергии – пыльца растений: она распространяется на дальние расстояния вместе с потоками воздуха.

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