РИАМО - 14 апр. За последние сутки в Московской области заразилось коронавирусом 568 человек, всего в регионе зафиксировано 240 302 случая заболевания, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

При появлении любых симптомов простудных заболеваний жителям региона рекомендуют вызывать доктора на дом.

В регионе действует горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активнее информировать жителей Подмосковья о вакцинации от Covid‑19.