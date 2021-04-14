РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против мужчины, который уклонялся от уплаты алиментов и административного наказания за это, сообщила Подольская городская прокуратура.

Подольская городская прокуратурой провела проверку по обращению местной жительницы. В результате установлено, что решением судебного участка № 189 Подольского судебного района в 2017 году в пользу женщины взысканы алименты на содержание ребенка 2007 года рождения в сумме 5638 рублей ежемесячно с декабря 2016 года и до совершеннолетия ребенка.

Отец-алиментщик в 2020 году постановлением мирового судьи 189-го судебного участка Подольского района признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), и ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Постановление вступило в законную силу 23 июня 2020 года. Но наказание мужчина так и не отбыл и алименты на содержание сына так и не начал выплачивать.

Городская прокуратура материалы проверки направила начальнику Подольского районного отдела Управления ФССП России по Московской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Постановление рассмотрено, возбуждено уголовное дело, которое по завершению дознания направили в Подольский городской суд.