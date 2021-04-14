РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Жителей подмосковного Подольска приглашают на экологический субботник в парке музея-усадьбы «Остафьево» - «Русский Парнас» 24 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Государственный музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» приглашает на экологический субботник «Вместе поможем старинному парку!», который состоится 24 апреля в 12:00. В рамках мероприятия для активистов организуют квест, который познакомит участников с усадебным парком.

В ходе выполнения заданий квеста необходимо будет собрать все части пазла воедино, посетив знаковые места парка и узнав их историю. Увлекательное и познавательное приключение поможет участникам проникнуться историей и прекрасными видами парка, а также получить призы от музея-усадьбы.

Принять участие в экологическом субботник смогут все желающие. Активисты займутся уборкой листвы, пересадкой кустарников, приведут в порядок могилу княгини Екатерины Вяземской на территории Остафьевской церкви и многое другое. Весь необходимый инвентарь, инструменты и посадочный материал выдадут на месте.

Закончится экологический субботник дружным чаепитием из самовара на колоннаде усадебного дома, где участники смогут также увидеть выставку фоторабот проекта «Остафьево сквозь время», а также узнать легенды о цветах остафьевского парка. Место сбора – центральная аллея у круглого луга.