РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Подольская городская прокуратура добилась того, чтобы матери девочки-инвалида выплатили компенсацию за покупку ортопедической обуви, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку по обращению матери 9-летней девочки-инвалида. Согласно индивидуальной программе реабилитации, составленной в 2017 году, ребенку рекомендовали технические средства реабилитации. В том числе сложную ортопедическую обувь на утепленной подкладке (две пары в год) и столько же без утепленной подкладки на теплое время года.

Законный представитель ребенка в филиал №18 ГУ МОРО ФСС РФ направила заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенные четыре пары обуви. Филиал принял решение о выплате компенсации за покупку на общую сумму 50 тыс. рублей. Женщину внесли в реестр для выплаты, но своевременно компенсацию не выдали.

После вмешательства Подольской городской прокуратуры денежные средства в нужном размере перечислили законному представителю несовершеннолетнего.