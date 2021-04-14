РИАМО - 14 апр. Пассажир специально спустился на пути в конце платформы на станции московского метро «Преображенская площадь», мужчину оперативно задержали полицейские, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Из-за таких происшествий нарушается график движения поездов, и многие пассажиры не могут вовремя добраться до нужных станций. В судебном порядке мы требуем взыскать средства с пассажиров, которые умышленно спускались на пути», – говорится в сообщении.

Такие штрафы призваны компенсировать упущенную выгоду из-за срыва графика поездов, а также ущерб, нанесенный подвижному составу и инфраструктуре.

Пассажиров Московского метрополитена просят быть особенно внимательными на станциях и не нарушать правила пользования подземкой.