РИАМО - 14 апр. В рамках реализация московской программы комплексного развития территорий бывших промзон «Индустриальные кварталы», планируется отреставрировать 35 млн кв. м, на которых будут возведены современные предприятия и жилье, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Речь идет про реновацию бывших территорий промзон. На сегодняшний день эти территории представляют из себя полузаброшенные объекты, либо функционирующие в пол силы <...> Это не современно и не комфортно, <...> не эффективно с точки зрения использования территории города Москвы <...> Это один из крупнейших проектов, который реализуется на территории города Москвы, с объемом инвестиций, по предварительным нашим объемам, около 7 трлн рублей», - сказал Ефимов.

Законодательная база проекта была принята в 2017 году по инициативе правительства Москва. Существует два механизма реновации промзон: по инициативе правообладателя территории и самого города.

В настоящее время реализуется два проекта комплексного развития промзон — «Октябрьское поле» и «Коровино». Завершение строительства первого из них запланировано на 2024 год. Его финансовый потенциал составит 487 млн в год.

«Коровино - это первый проект, который мы запустили по результатам аукциона. Победитель в настоящее время готовит всю документальную базу по его реализации», - сказал Ефимов.

Объект планируется реализовать в 2035 году. Объем инвестиций двух проектов составит 54 млрд рублей, кроме того будет создано 13,5 тыс. рабочих мест.

Территории всех бывших промзон благоустроят. Там создадут всю необходимую инфраструктуру, в числе которых 50 детских садов, 44 школы, 27 спортивных объектов.

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