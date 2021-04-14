РИАМО - 14 апр. Свыше 2,6 млн кв м жилья сдадут в эксплуатацию на территории новой Москвы до конца 2021 года, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«На данный момент в ТиНАО действуют разрешения на строительство порядка 7 миллионов квадратных метров жилья», – сказал Жидкин в ходе пресс-конференции.

Глава департамента добавил, что в 2021 году в новой Москве также планируется построить почти 50 км новых дорог.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что более 20 млн кв м недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах с 2012 года.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>