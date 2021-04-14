РИАМО - 14 апр. В городском округе Химки нарушили порядок проведения аукциона на поставку посуды и кухонного инвентаря для оснащения детского сада, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В ведомство поступила жалоба от ООО «РТК» на действия комиссии по осуществлению закупок управления по образованию администрации Химок и МКУ «Управление централизации закупок» при проведении электронных торгов на поставку посуды и кухонного инвентаря для детского сада.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «РТК» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также управлению по образованию администрации городского округа и МУК «Управление централизации закупок» было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.