РИАМО - 14 апр. Пешеходный мост между старой и новой территориями Московского зоопарка временно закроют с 15 по 30 апреля, проход будет организован по наземному переходу через улицу Большая Грузинская, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Ширину пешеходного моста в Московском зоопарке увеличат вдвое после реконструкции.

На новой территории посетители познакомятся с северные морскими котиками. Там же находится и Остров зверей с волками, медведями, гиенами, тиграми, шакалами.

Здесь же расположен павильон Бабочки тропиков, где помимо насекомых временно проживают пеликаны и бакланы.