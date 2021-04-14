РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Жители городского округа Люберцы могут сообщить в администрацию о фактах ненадлежащего содержания ограждений возле многоквартирных домов, сообщает управление благоустройства администрации муниципалитета.

В соответствии с законом «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений» ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками земельного участка, на котором оно установлено.

В случае фиксации его ненадлежащего содержания жители округа могут направить фотоматериалы на электронную почту управления благоустройства: admluberblag@yandex.ru.

Мойка ограждений возле МКД осуществляется по мере загрязнения, ремонт и окрашивание - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

В случае ненадлежащего содержания ограждений предусмотрены административная ответственность и штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей физическому лицу и от 30 до 70 тыс. рублей - юридическому.