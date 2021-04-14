РИАМО - 14 апр. Порядка 60-70% затрат бюджета Москвы приходится на социальную сферу, к ней относятся образование и медицина, сообщает ТАСС.
Он добавил, что социальная сфера важна для многих людей. В частности, их интересует то, как ребенок пойдет в школу, чему он там научится и что узнает, как человек пойдет в поликлинику и какие услуги ему там окажут.
«Под 70% работающих в бюджетной сфере — это как раз работающие в этих (образование, медицина - ред.) сферах, это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны», — подчеркнул Собянин.
Градоначальник отметил, что люди в поликлиниках в основном жалуются не на дефицит оборудования и врачей. Часто люди говорят, что их просто не выслушали, времени не хватило у врача, нахамили и так далее.
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