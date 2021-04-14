РИАМО - 14 апр. К 1 сентября 2021 года в новой Москве введут в эксплуатацию 22 объекта образования, с 2012 года в Троицком и Новомосковском округах появились 19 школ, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

«Этот год будет знаковым для нас, потому что к 1 сентября мы планируем ввести 22 образовательных объекта, среди которых будут детские сады и школы», - сказал Жидкин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в некоторых районах есть запрос по строительству социальных объектов.

С 2012 года в ТиНАО появились 19 школ для 17 749 учеников.