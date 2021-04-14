РИАМО - 14 апр. В столице отмечается повышение температуры воздуха со скоростью 1 градус за час, в среду в городе прогнозируется рекорд по теплу, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион находится в теплой части антициклона.

«В 10 утра 14 апреля температура воздуха в Москве повысилась до 18 градусов. При перистой облачности температура воздуха в городе повышается со скоростью 1 градус за час. А это заявка на новый температурный рекорд», - говорится в сообщении.

В 1962 году 14 апреля в столице температура поднялась до 20,8 градуса, этот рекорд вполне может быть побит. В таком случае это будет второй рекорд в месяце.

Кроме того, рекордно высокая температура в мегаполисе отмечалась в середине апреля 2008 года, тогда 20-градусное тепло задержалось в городе на четыре дня.

В 2021 году период аномального тепла будет короче. 15 апреля в городе прогнозируется не выше 17-19 градусов. Хотя и данные показатели превышают норму почти на 7 градусов.

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