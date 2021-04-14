РИАМО - 14 апр. Московское областное управление ФАС России внесло сведения в отношении ООО «СК Евростиль» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Сведения предоставил центр развития ребенка – детский сад №14 деревни Демихово Орехово-Зуевского городского округа.

Данное учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Участник же не представил заказчику через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью проект контракта.

В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту кровли.

Фирма не представила доказательства наличия объективных причин для неподписания проекта контракта. По итогам рассмотрения дела сведения об ООО «СК Евростиль» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.