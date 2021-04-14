40-летнего вора в законе Гейдарова застрелили в фитнес клубе на улице Авиационной в столице 12 апреля. Неизвестный выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся.
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40-летнего вора в законе Гейдарова застрелили в фитнес клубе на улице Авиационной в столице 12 апреля. Неизвестный выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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