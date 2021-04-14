РИАМО - 14 апр. График движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении 17, 18, 24 и 25 апреля изменят в связи с проведением плановых работ на железной дороге, некоторые рейсы отменят, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

Для удобства пассажиров экспресс-автобусы до Шереметьева будут курсировать чаще и делать дополнительную остановку у терминала «Аэроэкспресс».

17 и 24 апреля до 11:05 включительно поезда с Белорусского вокзала в Шереметьево будут курсировать как обычно. Рейсы в сторону аэропорта с 11:35 до 23:05 включительно отменят, кроме поездов, которые отправляются с Белорусского вокзала в аэропорт в 13:00, 18:05, 20:35 и 23:35. Время в пути данных рейсов незначительно увеличат в пределах 10 минут.

Из Шереметьева 17 и 24 апреля аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также по расписанию отправятся поезда в 12:15, 14:15, 15:45, 19:45 и 22:45. Остальные рейсы из аэропорта в указанные даты отменены.

18 и 25 апреля уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 08:05, 09:35 и 11:55. Остальные рейсы до 12:00 отменены. С 12:05 поезда будут курсировать в соответствии с обычным расписанием.

Из воздушной гавани в указанные даты аэроэкспрессы утром отправятся только в 05:45 и 09:15. С 12:15 поезда будут курсировать по стандартному графику.