РИАМО - 14 апр. В подмосковном Клину снесли двухэтажный жилой дом по Колхозному проезду, 3, который находился в аварийном состоянии, 31 человека переселили, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«В 2021 году объект был ликвидирован, снесены хозяйственные постройки, а земельный участок расчищен от строительного мусора», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

По его словам, двухэтажный 12-квартирный жилой дом 1958 года постройки был признан аварийным еще в 2012 году. В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2016-2020 годы» на конец 2020 года переселился 31 жилец здания.

После сноса освободился участок площадью 1,4 тыс. кв м. Его благоустроят по пожеланиям жителей соседний домов.

За три года в городском округе Клин выявили 104 объекта незавершенного строительства, 47 из них построены самовольно. Ликвидировано и приведено в соответствие 65 объектов – 63% от общего количества. Снос аварийных зданий будет продолжаться.