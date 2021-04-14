РИАМО - 14 апр. В столице промоют памятник Хо Ши Мину, который располагается рядом со станицей метро «Академическая», уборка и весеннее благоустройство мегаполиса продолжаются, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В среду в столице покрасят металлические элементы Лужнецкого метромоста на полосе движения в сторону области.

В настоящее время проводится уборка балансовых территорий. Газоны, детские площадки, малые архитектурные формы, среди которых урны и скамейки, приводятся в порядок.

Помимо этого, в городе промывают инженерные сооружения, элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, объекты энергетики.