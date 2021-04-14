РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Жителям подмосковного Красногорска разъяснили порядок начислений платы по услуге «отопление», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Очередная встреча представителей управления ЖКХ, жителей и поставщика коммунальных ресурсов ООО «Тепловодоснабжение» состоялась в администрации Красногорска.

Активная группа жителей задала вопросы, касающиеся начисления платы за коммунальную услугу «отопление», на которые им ответили сотрудники ООО «ТВС» и блока ЖКХ. По ряду обращений даны протокольные поручения с четкими сроками их исполнения, в том числе и управляющей компании МКД.