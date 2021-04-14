РИАМО - 14 апр. В Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии обрушился пешеходный мост, прокуратура Подмосковья организует проверку по факту ЧП, сообщается на сайте ведомства.

Проверку поручено провести Сергиево-Посадской городской прокуратуре.

В ходе проверки ведомство даст правовую оценку действиям ответственных лиц в части содержания и ремонта объекта городской инфраструктуры.

Если будут выявлены нарушения, то специалисты примут соответствующие меры реагирования.

Ход проверки поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.