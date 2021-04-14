РИАМО - 14 апр. Следственный комитет показал видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Альберта Рыжего (Али Гейдарова) в Москве, сообщает kp.ru.

На видеозаписи мужчину в наручниках ведут на допрос к следователю сотрудники правоохранительных органов, чьи лица скрыты. Подозреваемого спрашивают, за что он задержан, на что он отвечает: «за убийство».

40-летнего вора в законе Гейдарова застрелили в фитнес клубе на улице Авиационной в столице 12 апреля. Неизвестный выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся.

В задержании предполагаемого киллера участвовали сотрудники ФСБ и уголовного розыска МВД. Задержан Матлаб Султанов 1984 года рождения. Он признал свою вину, однако отрицает, что получил деньги за совершение убийства.

В жилище, где скрывался подозреваемый, в настоящее время проводятся обыски.