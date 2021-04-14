РИАМО - 14 апр. Общественные организации и фармкомпании считают, что введение нового механизма госзакупок в России может привести к дефициту лекарств, пишет в среду газета «Известия».

«Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний». <…> Новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС», – говорится в материале.

Предложения по введению данного принципа госзакупок высказал Минпромторг страны.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медизделий АПФ Надежда Дараган считает, что данная инициатива содержит серьезные риски дестабилизации фармацевтического рынка, отказа от конкурентной модели развития.

По ее словам, может появиться зависимость компаний, которые производят готовые лекарства от негарантированного объема выпуска субстанций.

Заместитель генерального директора центра им. Дмитрия Рогачева по научной работе Алексей Масчан уточнил, что собственного фармсырья в РФ практически нет. Из-за этого, скорее всего, инициатива может затронуть небольшое количество лекарств.

Также в стране действует правило «третий лишний». По нему в РФ ограничен допуск на торги зарубежных производителей лекарств и медизделий. При госзакупках заявки поставщиков из других стран отклоняются, если на участие в аукционе подадут заявки не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС.