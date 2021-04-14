РИАМО - 14 апр. Потепление, которое стало рекордным для Москвы, закончится к выходным, большой амплитуды температурных колебаний не предвидится, сообщается на сайте «Метеовести».

Рекордные плюс 22 градуса снизятся до 15-18 под влиянием холодного фронта, из-за которого ожидаются грозовые дожди.

Похолодание достигнет пика в выходные. Так, под утро в Подмосковье не исключаются заморозки, а температура в дневные часы составит до 13-14 градусов тепла. Однако это все равно выше апрельской температурной нормы.

Температура в столице минувшей ночью была плюс 11,6 градуса, таким образом, прошедшая ночь стала самой теплой в городе с начала текущего года.

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